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    КазМунайГаз и Лукойл получат по 50% в проекте на шельфе Каспия

    9 Февраля 2023, 22:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане АО НК «КазМунайГаз» (КМГ)и ПАО «Лукойл» заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании.

    Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50%-й доли участия в уставном капитале ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.

    «Документы определяют права и обязанности недропользователя в рамках совместной деятельности по разработке участка недр. Таким образом, «Лукойл» стал стратегическим партнером АО НК «КазМунайГаз» в освоении данного участка недр на шельфе Каспия», - отмечается в сообщении КМГ.

    Соглашения вступят в силу после завершения сделки купли-продажи между КМГ и «Лукойл» с целью закрепления паритетных долей в компании-операторе проекта — ТОО «Kalamkas-Khazar Operating».

    6 февраля 2023 года КМГ получил право недропользования на участке недр «Каламкас море, Хазар, Ауэзов», расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря (сложный морской проект).


    Фото: www.kmg.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    КазМунайГаз Нефть Сотрудничество Каспийское море
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