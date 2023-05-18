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    «КазМунайГаз» и CNPC договорились о расширении нефтепровода

    18 Мая 2023, 12:17

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - До 20 млн тонн нефти планирует экспортировать Казахстан в Китай. Об этом сообщил председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев в кулуарах саммита «Китай - Центральная Азия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

    По его словам, на встрече с бизнесом в Сиане НК «КазМунайГаз» и китайская CNPC договорились о расширении пропускной способности нефтепровода. Это будет стоить порядка 200 млн долларов.

    «Сейчас Казахстан упирается в пропускную способность имеющегося нефтепровода», - отметил Магзум Мирзагалиев.

    Как сообщалось ранее, Глава государства в ходе казахско-китайского инвестиционного круглого стола в Сиане заявил о том, в качестве основы эффективных взаимоотношений между странами уже много лет служит нефтегазовая отрасль. «Для увеличения экспорта нефти мы планируем расширение нефтепровода Казахстан–Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов (Атырау–Кенкияк и Кенкияк–Кумколь), - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК КазМунайГаз ФНБ «Самрук Казына» Экономика Китай Нефть
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