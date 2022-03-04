KAZLOGISTICS предлагает сухопутный маршрут, минуя порты на Черном море

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Ерлан Абсатов рассказал журналистам о мерах, предпринимаемых в связи с ситуацией в Украине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу союза транспортников.

«Продолжаются переговоры с Латвией, латвийские коллеги заверили нас, что нет никаких проблем с транспортировкой казахстанских грузов, есть санкции и ограничения, которые распространяются на зафрахтованные у РФ суда», - сказал Е.Абсатов.

Ведется работа по обеспечению вывоза казахстанских дальнобойщиков с территории Украины, создания для них «зеленого коридора» через Польшу и Молдову.

«В качестве альтернативного сухопутного маршрута по доставке грузов в Европу мы предлагаем использовать мощности казахстанских морских портов Актау и Курык, минуя порты на Черном море, далее на Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию и дальше в западно-европейские страны. Понятно, что этот маршрут длиннее, по срокам доставки дольше, по цене выше, но безопаснее», - отметил глава Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».



