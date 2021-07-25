Казкосмос завершил работу на МАКС-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021), в котором Казахстан впервые принял участие в качестве партнера, завершает свою работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, три предприятия Казкосмоса представили свои эскпонаты в национальном павильоне РК на авиакосмическом салоне, который проходил с 20 по 25 июля в подмосковном городе Жуковском.

Краткими итогами работы Казкосмоса на МАКС-2021 поделился руководитель управления международных связей Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Сейдолла Болатулы.

«Свои возможности в сфере дистанционного зондирования Земли, высокоточной спутниковой навигации и производства космической техники представило АО «НК «Kazakhstan Gharysh Sapary». Специалисты компании рассказали о широком спектре геопродуктов и навигационных услуг. В выставочном павильоне компании был размещен макет сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, который строится в столице Казахстана. АО «СП «Байтерек», которому предстоит создание на космодроме Байконур казахстанского ракетного комплекса, представил на выставке макеты новой ракеты-носителя «Союз-5». Свои возможности и решения по предоставлению услуг космической связи на внутреннем и международном рынках продемонстрировало АО «Республиканский центр космической связи»», - рассказал С. Болатулы.

Как отметил представитель Казкосмоса, участие Аэрокосмического комитета и предприятий Казкосмоса в работе аэрокосмического салона было продуктивным. «Был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве в области космической деятельности, проведены встречи с партнерами ближнего и дальнего зарубежья. «МАКС стал для нас хорошей площадкой для обсуждения передовых аэрокосмических технологий, новых технических решений, объединения усилий в освоении мирного космоса . Например, Межгосударственный совет по космосу стран СНГ, активными участниками которого являются Казахстан и Россия, считает актуальным вопрос объединения ресурсов космических систем дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ) стран ЕАЭС и создание совместной группировки спутников ДЗЗ», - подчеркнул С. Болатулы.

О наращивании взаимодействия России с Казахстаном в авиастроении и космонавтике заявил президент России на открытии МАКС-2021. Российский лидер отметил, что Казахстан в этом году выступает в качестве страны-партнера авиасалона.

«Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли как авиастроение. Наши предприятия уже реализуют ряд перспективных проектов. Так, в Казахстане собираются вертолеты семейства МИ, по линии Роскосмоса продвигается совместный проект «Байтерек». Его цель – создание организационно-технической структуры для выведения космических аппаратов с легендарного космодрома «Байконур» с помощью экологически чистой ракеты-носителя», - сказал Владимир Путин.

На сайте МАКС организаторы и устроитель салонов МАКС отмечают, что «пятнадцатый международный авиационно-космический салон МАКС-2021, завершивший свою работу, прошел на высочайшем уровне и, несмотря на сохраняющуюся в мире сложную эпидемиологическую обстановку, подтвердил высокий международный статус выставки».

Как стало известно, следующий МАКС-2023 состоится в июле-августе 2023 года в г. Жуковский Московской области, и Казкосмос намерен укрепить свое участие в этом престижном форуме мировых достижений техники и технологий.