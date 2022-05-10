Казкосмос участвует в конференции по космическим технологиям в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Первая в центральноазиатском регионе конференция по космическим технологиям Space Technology Conference (STC 2022) проходит в Ташкенте с 10 по 12 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ее работе принимает участие делегация Казахстана в составе руководителей Аэрокосмического комитета (АКК) Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, предприятий Казкосмоса, специалистов космической отрасли.

Участников первой региональной конференции по космическим технологиям приветствовали и.о. генерального директора «Узбеккосмос» Шукрат Кадыров и министр по развитию информационных технологий Узбекистана Шерзод Шерматов.

В первый день конференции с информацией о космической деятельности в РК выступил председатель АКК МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов.

Как отметил председатель Казкосмоса, основные доклады казахстанской делегации будут посвящены современным спутниковым технологиям, которые представят руководители АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС) АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС).

«В этом плане у нас есть хороший опыт работы и возможность поделиться мнениями о перспективах развития современных космических технологий», - подчеркнул Б. Оралмагамбетов.

Председатель правления АО «НК «ҚҒС» Айдын Аимбетов расскажет о результатах работы и экономическом эффекте для страны казахстанской космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которая функционирует с 2014 года.

Презентацию первой национальной спутниковой системы связи и вещания Казахстана «Kazsat» участникам конференции по космическим технологиям STC 2022 представит руководитель АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев.

Как известно, Казахстан обладает двумя космическими спутниковыми системами (КСС). В составе КСС ДЗЗ РК два спутника ДЗЗ и наземный комплекс управления и обработки космических снимков, КСС «Kazsat» состоит из двух спутников связи и двух наземных комплексов управления.



