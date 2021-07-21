Казкосмос принимает участие в работе «МАКС-2021»

НУР-СУЛТАН -ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Как сообщалось, казахстанская делегация во главе с министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым принимает участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021». Во время встречи руководителя казахстанской делегации с главой Роскосмоса был обсужден текущий статус и перспективы российско-казахстанского сотрудничества в области космической деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе «МАКС-21» в качестве экспонентов принимают участие три предприятия Казкосмоса: АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС), АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), АО «СП « Байтерек».

В рамках авиакосмического салона был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между АО «НК «ҚҒС» и российскими предприятиями АО «Главкосмос» и АО «Спутниковая система «Гонец».

Документ от казахстанской стороны скрепил подписью заместитель председателя Правления компании АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», генерал-майор авиации, летчик-космонавт РК Айдын Аимбетов.

Документом предусматривается сотрудничество трех компаний в различных областях космической деятельности, в том числе в использовании технологий спутниковой связи на базе спутниковой системы «Гонец» на территории Республики Казахстан, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚҒС».

«Мы рады, что сотрудничество в космической сфере с Россией продолжает развиваться, это открывает для наших стран большие перспективы, как в научной, так и высокотехнологичной области. Думаю, что обоюдное стратегическое партнерство обеспечит в обозримом будущем широкий потенциал для востребованности и освоения новых профессиональных навыков, возникновения профессий, требующих инновационного подхода», - подчеркнул по итогам подписания меморандума Айдын Аимбетов.

АО «Главкосмос» выступает в качестве компании-интегратора проекта сотрудничества, обеспечивая «бесшовную» реализацию его этапов с российской стороны, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

«Активное сотрудничество в космической области с Казахстаном — нашим ближайшим соседом и партнером - позволит не только усилить традиционные связи между двумя странами, но и будет способствовать развитию такого необходимого сегодня высокотехнологичного партнерства, которое обеспечит востребованность ультрасовременных профессий для людей, занятых в сфере космической связи», - считает директор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского («ЦАГИ»). Стороны достигли договоренности о взаимном развитии партнерских отношений и сотрудничества в сфере космических разработок и исследований.

На полях «МАКС-21» рабочие встречи с партнерами, посетителями авиакосмического салона провели представители АО «Республиканский центр космической связи» и АО «СП «Байтерек».

Международный авиационно-космический салоне «МАКС-2021», который проходит в подмосковском городе Жуковском, продлится с 20 по 25 июля, с сегодняшнего дня авиасалон открывается для широкой публики. Авиасалон проводится в пятнадцатый раз и собирает более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей.