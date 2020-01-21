Казкосмос подвел итоги космического мониторинга за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году Аэрокосмический комитет (Казкосмос) предоставил услуги по космическому мониторингу для решения 32 отраслевых задач четырех государственных органов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимо отметить, что космический мониторинг охватывает всю территорию Республики Казахстан, в годовом же отчете, представленном пресс-службой Казкосмоса, говорится о результатах по министерствам сельского хозяйства, внутренних дел, экологии, геологии и природных ресурсов, а также Генеральной прокуратуры.

На основе данных дистанционного зондирования Земли проводится постоянный мониторинг пахотных земель. Созданы цифровые векторные карты сельскохозяйственных угодий. Общая площадь оцифрованных сельскохозяйственных земель составляет более 33 млн га, из них 12,4 млн га определены как залежи, 19,4 млн га – пашни, 1,6 млн га – сенокосы, говорится в сообщении.

Был проведен космический мониторинг скопления твердых бытовых отходов в 17 крупных городах - областных центрах и городах республиканского значения. В пределах 50 км от границ городов были выявлены более 10 тысяч мест образования стихийных свалок, а также зафиксированы нарушения лицензионных границ свалок, по факту которых Министерством экологии, геологии и природных ресурсов совместно с местными акиматами проводятся работы.

Для общественного надзора за стихийными свалками, ЧС, а также вырубками леса по инициативе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов были созданы мобильные приложения Waste Edit и Waste viewer с картографической базой. Проведен мониторинг природных ресурсов и их сохранности. Например, по итогам мониторинга лесного фонда (18,1 млн га), были выявлены незаконные вырубки леса (4,8 тыс. га).

Посезонно проводился мониторинг крупных рек, озер и водохранилищ, на которых были обнаружены потенциальные объекты для орошения (428 тыс. га).

Также по всему Казахстану был произведен мониторинг лесных и степных пожаров (охват 272,5 млн га – 100%), выявлено – 8,1 млн га гарей. Также проведен мониторинг паводковой ситуации, что позволило оперативно и точечно реагировать для дальнейшей ликвидации ЧС и ее последствий.

В 2019 году в пилотном режиме был проведен мониторинг рационального использования земельных ресурсов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей общей площадью 8,4 млн га.

В итоге, в Акмолинской области выявлено 289 235,7 га неиспользуемых земель и 133 603 га неучтенных земель, в Северо-Казахстанской области – 284 343,6 га неиспользуемых земель 88 747 га неучтенных земель.

В дальнейшем для повышения эффективности землепользования планируется полная интеграция данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК).

Внедрение системы космического мониторинга позволило государственным органам повысить эффективность оценки, планирования и принятия управленческих решений в сферах экономики. Данная работа будет продолжена в 2020 году непосредственно во всех областях Казахстана, отмечается в отчете Казкосмоса.