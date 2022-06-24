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    Казино для иностранцев откроется в Кыргызстане

    24 Июня 2022, 19:42

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Парламент Кыргызстана одобрил законопроект об открытии игорных заведений в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша (Парламент КР, прим.ред.).

    Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для стимулирования привлечения инвестиций и увеличения доходной части республиканского бюджета Кыргызской Республики.

    По словам председателя Кабмина Акылбека Жапарова, игорные заведения на первом этапе откроются в Иссык-Кульской области и столице государства. Клиентами казино могут быть исключительно граждане иностранных государств при предъявлении паспорта. В случае нарушений владельцев игорных заведений привлекут к ответственности.

    По мнению большинства депутатов, игорный бизнес является одним из факторов привлечения инвесторов, создания рабочих мест, повышения доходов.

    Игорная деятельность в КР будет лицензируемым видом предпринимательской деятельности. Выдача лицензий будет осуществляться на платной основе, размер платы за лицензию определяется Кабинетом министров КР.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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