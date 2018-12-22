Казинформ наградили за вклад в снижение уровня коррупции в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во дворце студентов АРГУ имени Кудайбергена Жубанова прошло торжественное мероприятие, приуроченное к международному дню борьбы с коррупцией. В ходе торжества ряд актюбинцев были награждены от имени акима области и председателя Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За информационную поддержку и вклад в снижение уровня коррупции благодарственными письмами акима области были награждены собкор МИА «Казинформ» по Актюбинской области Самал Ендибаева, член специальной мониторинговой группы Мухтарита Сагиндыкова, заместитель директора научно-практического центра Дина Жаманбаева, методист городского отдела образования Нуржигит Жалгасбаев. Ценными подарками и благодарственными письмами были отмечены победители конкурса СМИ. За лучший телесюжет была награждена собкор телеканала «Хабар24» Аксауле Байменшина, за лучшую публикацию на антикоррупционную тематику ­корреспондент газеты «Актобе» Арайлым Нурбаева, за лучший интернет- материал - собкор «Биньюс» Баян Сагимбаева. Также благодарственными письмами от председателя АДГСПК были награждены председатель экспертного совета палаты «Атамекен» Есимхан Курмангазин, депутат облмаслихата Таттыгуль Талаева, замдиректора СПК «Актобе» Ануар Асылов, директор департамента АРГУ имени К.Жубанова Карлыгаш Сатыбалдина, член специальной мониторинговой группы Мансур Ескожин.

В поздравительной речи председатель АДГСПК РК Алик Шпекбаев отметил, что Актюбинская область является одной из наименее коррумпированных в стране.

«Сегодня мы с акимом области приняли участие в открытии и подписали Устав проектного офиса «Ақтөбе - адалдық алаңы». Его главная цель - кардинальное искоренение бытовой коррупции. Это многообещающий проект, и я надеюсь, что в его качественной реализации, наряду с государственными органами, примут активное участие и представители общественности. В целом, по итогам двухдневной рабочей поездки могу сказать, что антикоррупционная деятельность в Актюбинской области имеет системный и комплексный характер. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что по итогам 11 месяцев этого года в области сложился один из самых низких уровней коррупции по стране», - отметил глава агентства.





Аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что в регионе проводится планомерная работа по искоренению коррупции. В этой связи все больше госуслуг переводят в цифровой формат. Кроме того, в регионе проводят работу по оптимизации работы госслужащих.

«Мы начали работу по оптимизации в результате на содержании аппарата областного акимата было сэкономлено 2 млрд тенге. Думаю, что в первом квартале 2019 года мы выйдем с предложением о включении области в пилотный проект», - сказал аким области.

Алик Шпекбаев отметил, что сегодня госслужащие должны перейти на новую систему оплаты труда. 4 пилотных госоргана выбрано для проекта, остальные регионы должны перейти на новую систему с 2019 года.