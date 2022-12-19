Каждый второй казахстанец, практикующий e-shopping, покупает онлайн продукты питания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В современном технологичном мире с каждым днем всё большую популярность приобретает электронная торговля. Пандемия коронавируса дополнительно ускорила этот процесс. Казахстан также активно включается во все сферы e-Commerce, включая электронную торговлю, причем в республике темпы развития порой выше, чем в мире в целом. Безналичные платежи посредством карточек и гаджетов уже стали для казахстанцев частью привычного быта, а e-Shopping для некоторых практически так же обычен, как традиционный поход в магазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Так, по итогам девяти месяцев текущего года в Казахстане онлайн-способом (посредством интернета и мобильного телефона) было проведено 3,8 млрд платёжных транзакций — на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом за 2021 год было проведено более 4 млрд транзакций. Можно предположить, что в текущем году, с учётом «чёрных пятниц» ноября и предстоящих праздников, количество транзакций увеличится ещё заметнее.

Объём онлайн-платежей, в свою очередь, в том же периоде увеличился на 44%, составив 59,2 трлн тг — почти столько же, сколько в целом за весь 2021 год.

Подобный рост объёмов онлайн-платежей сопровождается высокими показателями роста электронной торговли. Так, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, доля интернет-пользователей, купивших товары и услуги онлайн, увеличилась с 17,7% в 2020 году до 19,3% в 2021-м — это уже практически каждый пятый пользователь.

Стоит отметить: в интернете покупают как крупные товары, включая мебель, электронику, бытовую технику, так и одежду, товары для дома и быта и, всё чаще, продовольственные товары. Так, на первом месте по популярности для покупок онлайн у казахстанцев расположились одежда, обувь и спортивные товары (63,6% пользователей — практически столько же, сколько и годом ранее), а на втором месте — именно продукты питания (48,4% пользователей, совершивших покупки, приобретали именно продукты, причём за год рост составил заметные 3,5 п. п.).

Примечательна скорость изменения жизни в РК и мире: скажем, десятью годами ранее в Казахстане едва ли могли представить, что покупать продукты питания можно через интернет, без посещения рынков и магазинов. Сейчас это повседневная реальность для многих, а удивления такая возможность не вызывает вообще ни у кого.

В Казахстане на данный момент функционирует множество мобильных приложений, через которые можно осуществить покупку. К примеру, готовую еду из ресторанов и сетей общепита можно заказать через курьерские службы. Также это возможно через собственные приложения отдельных субъектов общественного питания.

Помимо одежды и продуктов питания, популярными товарными категориями для e-Shoping являются: лекарственные препараты, косметика, товары для домашнего пользования, книги, журналы, газеты, фильмы, музыка и прочее.



