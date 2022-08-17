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    Каждый восьмой казахстанец участвовал в волонтерской деятельности – эксперт

    17 Августа 2022 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внедрить стандарт господдержки развития волонтерства. Об этом сообщила руководитель проекта республиканского фронт-офиса волонтеров, исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Татьяна Миронюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснила исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть», больше 80 % волонтерских инициатив исходят от незарегистрированных волонтерских организаций.

    По данным Т. Миронюк, за 2020 год в рамках Года волонтерства было привлечено больше 200 тыс. волонтеров. Согласно статистике за 2021 год было привлечено 160 тыс. волонтеров.

    «Республиканский фронт-офис, который был создан в 2020 году, занимается не только статистикой, но и постоянной ресурсной, обучающей информационной поддержкой. Что мы сделали за прошедшее время – согласно новым изменениям в закон о волонтерской деятельности прописан стандарт государственной поддержки развития волонтерства. Мы надеемся, что в скором времени мы его можем запустить и он ляжет как стратегический документ для каждого региона с учетом их специфики», - сообщила Т. Миронюк.

    Как объяснила спикер, сейчас волонтеры начинают заниматься волонтерской деятельностью на постоянной основе.

    «Если мы углубимся, то каждый восьмой казахстанец так или иначе участвовал в волонтерской деятельности. Просто иногда у нас не принято называть это волонтерством. Есть много организаций, которые не зарегистрированы и не называют себя волонтерской организацией, но они работают добровольно, безвозмездно на благо общества. То есть, осуществляет волонтерскую деятельность. Сильно регулировать волонтерство, делать какие-то рамки по мировой практике не является возможным и нужным. Волонтер – человек, который имеет право выбрать любую деятельность для себя и участвовать в волонтерстве добровольно», - высказала свое мнение исполнительный директор Национальной волонтерской сети.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане с 15 августа проходит первый Центрально-Азиатский форум волонтеров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Общество #Волонтёрство
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