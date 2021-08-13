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    Каждый спортсмен на все 100% выкладывается на ринге - боксер Камшыбек Кункабаев

    13 Августа 2021, 20:36

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, казахстанский боксер-профессионал Камшыбек Кункабаев поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» предстоящими планами. По его словам, каждый спортсмен выкладывается на все 100 % на ринге.

    «До этого принимал участие в Азиатских играх, чемпионатах мира. Получал призовые места. В Олимпийских играх впервые принимал участие. Очень особенные соревнования. Помимо самой атмосферы игр, каждый спортсмен на все 100% выкладывается на ринге. Очень рад, что принес стране медаль. Конечно, все ждали золотую медаль от бокса. Наши боксеры проявили все усилия. Хочется, чтобы это золото мы завоевали в Париже.

    Немного отдохнув, боксер возобновит тренировки. Также в ходе беседы он поделился планами на будущее.

    «По завершению любительского спорта, хочу прославить страну в профессиональном боксе. У меня была цель – стать олимпийским чемпионом в тяжелой весовой категории. Предстоят еще соревнования. Хочу достичь поставленной цели на предстоящих боях», - сказал боксер Камшыбек Кункабаев.

    Напомним, что сегодня Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев вручил государственные награды бронзовым призерам Олимпийских игр.

    Всем призерам Олимпийских игр вручили ордены, цветы и денежный приз в размере 31 млн тенге, а тренерам – 25 млн тенге.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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