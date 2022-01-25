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    Каждый случай смерти тщательно исследуется - Генпрокуратура РК об январских событиях

    25 Января 2022, 20:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По трем фактам переквалифицировали уголовные дела на убийство. Об этом сообщил заместитель начальника первой Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также органами прокуратуры ведется работа по установлению обстоятельств гибели среди гражданского населения. По каждому случаю идет полное исследование причин смерти. В этой связи прокуроры уже по трем фактам переквалифицировали уголовные дела на убийство», - сказал Елдос Килымжанов.

    В то же время спикер отметил, что приведенные данные не окончательны, работа предстоит кропотливая.

    «Наряду с расследованием уголовных дел органами правопорядка осуществляется поиск и изъятие похищенного оружия. Существует возможность добровольной сдачи оружия. В свою очередь, Генеральная прокуратура гарантирует лицам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождение от уголовной ответственности. При условии, если в их действиях не содержится состав иного преступления», - добавил Елдос Килымжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура МВД РК Общество Алматинская трагедия
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