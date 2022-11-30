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    Каждый пятый ребенок в Лондоне голодает из-за нехватки денег у родителей

    30 Ноября 2022, 07:30

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Каждый пятый ребенок в Лондоне испытывает чувство голода из-за нехватки денег в семье, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Metro.

    По данным благотворительной организации Childhood Trust, почти полмиллиона детей в британской столице подвержены риску недоедания в связи с ростом цен на продукты питания.

    Отмечается, что до 40% подростков страдают из-за отсутствия регулярного и постоянного доступа к достаточному количеству безопасной и питательной пищи для нормального роста и развития.

    Такие шокирующие выводы сделаны на основе опроса 280 детей в возрасте от семи до 16 лет. Если экстраполировать эти данные на население Лондона, то можно предположить, что более 426 тыс детей испытывают нехватку здоровой пищи.

    Депутат британского парламента Рейчел Ривз заметила, что из-за ускорившейся инфляции британцы вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания и отоплением дома.

    Тем временем отдельный опрос, проведенный благотворительной организацией Salvation Army, свидетельствует, что две трети взрослых британцев не уверены, что смогут позволить себе праздничный рождественский ужин.

    Многие из них планируют воспользоваться едой из продовольственных банков, которые бесплатно распределяют продукты питания нуждающимся.

    Напомним, цены на продовольствие в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за последние 45 лет. Стремительный рост стоимости жизни больше всего ударил по бедным британцам, которые тратят около половины своего дохода на продукты питания и энергию.

    Фото: Alamy

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Великобритания Мировые новости
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