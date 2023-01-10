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    Каждый пятый брак может быть незарегистрированным в Казахстане - исследование

    10 Января 2023, 18:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В казахстанском обществе каждый пятый брак может быть незарегистрированным. Такими данными поделились в национальном докладе «Казахстанские семьи-2022», подготовленном экспертами Казахстанского института общественного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В последние годы наблюдается тенденция распространенности гражданских браков.

    Результаты социологического исследования, проведенного КИОР, показали, что респонденты, отмечая свое отношение к явлению «гражданский брак», разделились практически на три равные группы: положительно, отрицательно и нейтрально. Из опрошенных 28,3% относятся положительно, 33,1% – отрицательно, 32,8% – нейтрально.

    В докладе отмечается, что с возрастом люди проявляют более положительное отношение к данному явлению, за исключением взрослого поколения старше 61 года. Как показывают данные опроса, среди опрошенного населения положительно воспринимается гражданский брак у возрастной категории от 29 до 60 лет.

    «Подтверждающим фактом могут выступать результаты социологического исследования, где категории «молодежь» и «люди пенсионного возраста» больше отрицают гражданский брак по сравнению с мнением людей в возрасте от 29 до 60 лет. В среднем, если около 25% положительного мнения и более 30% людей всех возрастных категорий нейтрально относятся к жизни в гражданском браке, значит, в казахстанском обществе каждый пятый брак может быть незарегистрированным», - говорится в докладе.

    Уточняется, что количество респондентов, принявших участие в опросе составило 1200 человек.

    «Взрослое поколение пенсионного или предпенсионного возраста имеют традиционные установки по отношению к семье. Для этого поколения характерно восприятие семьи, имеющей статус зарегистрированного в органах ЗАГС или РАГС, это так называемый официальный брак», - отмечается в докладе.

    Фото: myslo.ru

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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