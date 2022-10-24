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    21:31, 23 Октябрь 2022 | GMT +6

    Каждый пострадавший человек, оставшийся без жилья, получит новый дом – Касым-Жомарт Токаев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Главы государства опубликовала видео, в котором Президент Касым-Жомарт Токаев во время посещения Костанайской области в сентябре 2022 года на встрече с пострадавшими от пожаров в Аулиекольском районе обещает, что государство за короткий срок построит всем погорельцам новые дома. Короткое видео вместило все: от сложного процесса строительства до трогательного момента новоселья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы «БОРТ №1».

    Ранее сообщалось, что ключи от квартир вручили пострадавшим от лесных пожаров в Костанайской области.

    Пожар начался 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара - 43 тыс. га. Огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в населенных пунктах.

    Строительство домов для погорельцев началось практически сразу после объявления ликвидации пожара. А самим пострадавшим была выплачена компенсация в размере миллиона тенге на период ожидания получения нового жилья.

    Строительство домов для жителей Аулиекольского района, пострадавших от лесных пожаров, круглосуточно вели несколько подрядных организаций.



    Теги:
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