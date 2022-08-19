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    Каждый казахстанец имеет право на государственную помощь – МТСЗН РК

    19 Августа 2022 22:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый гражданин и каждая семья имеют право на государственную помощь. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в прямом эфире на телеканале «Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас сложилось такое представление, что государство оказывает помощь только в случае, когда граждане в трудном положении. Если же обратиться к законодательству, то каждый гражданин и каждая семья, в зависимости от социального статуса, даже если у них хорошее положение, может получать помощь. Например, в семье четверо детей. Даже, если оба родителя работают, имеют доходы, поскольку у них четверо детей, государство ежемесячно, в обязательном порядке, выплачивает этой семье пособие», – сказала Т. Дуйсенова.

    По ее словам, в случае, если такие родители потеряют работу, то в течение шести месяцев они будут получать пособие из Фонда социального страхования.

    Министр также разъяснила, что информацию о том, на какую помощь могут рассчитывать граждане, они будут в дальнейшем узнавать с помощью Цифровой карты семьи.

    Цифровая карта семьи – это персонифицированная по государственным гарантиям база, которая обеспечит реализацию права каждой семьи на получение госгарантий в зависимости от состава семьи и степени благополучия. Пилотная реализация Цифровой карты семьи начнется с 1 сентября текущего года.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    #Социальная поддержка #Минтруда РК #Цифровой Казахстан #Соцвыплаты
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