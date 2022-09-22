Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Поддержка кандидатов в Президенты РК должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 июля 2022 года, в реестр избирателей РК включено 11 827 277 граждан. В поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 273 доверенных подписей», - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.

Он отметил, что выдача подписных листов будет производиться в течение 5 дней после установления соответствия кандидата требованиям Конституции и конституционного Закона «О выборах в РК».

Регистрация кандидатов в Президенты РК осуществляется при наличии следующих документов:

1) выписки из протокола заседания высшего органа общественного объединения о выдвижении кандидата в Президенты с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции Республики;

2) заявления о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты;

3) протоколов территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата;

4) биографических данных кандидата;

4-2) справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах;

5) документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса;

6) медицинского заключения о состоянии здоровья.

Выдвижение кандидатов на должность Президента Республики Казахстан состоится с 23 сентября до 11 октября 2022 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.



