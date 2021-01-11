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    Каждый как работал, столько и получил - политолог прокомментировал результаты Еxit poll

    11 Января 2021, 01:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Ислам Кураев прокомментировал озвученные результаты Еxit poll по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает МИА «Казинформ».

    «Цифры обоснованы прежде всего тем, что каждый как работал, столько и получил. Думаю, что цифры хоть и поменяются, то не совсем сильно, на мой взгляд, «Nur Otan» получит пару процентов и «Ак жол», а относительно остальных партий говорить сложно.

    Если опираться на агитационный период в последнею неделю, особенно в социальных сетях, то можно с уверенностью сказать, что правящая партия заполонила своим контентом, наблюдались предпочтения среди общества и в пользу «Ак жола». В свою очередь, Adal получил серьезный репутационных урон после ряда перепалок.

    Относительно партии «Ауыл», то они хорошо начали в ноябре, а после сдулись в декабре, даже соцопросы показали это наглядно. Думаю, что просто нет профессионализма и слаженной работы у этих ребят. Про НПК сложно что-то говорить, тут очевидно одно, старый электорат отдал голоса за отголоски прошлого», - отметил Ислам Кураев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мажилис Политические партии Выборы-2021
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