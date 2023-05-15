Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несколько часов назад в аэропорту Астаны приземлился второй рейс с казахстанскими спортсменами, которые вернулись в страну из Узбекистана, где проходил чемпионат мира по боксу. Болельщики бурными овациями встретили в воздушной гавани золотых медалистов Санжара Ташкенбая и Нурбек Оралбая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В аэропорту чемпионов встретили их родственники, близкие, друзья, болельщики. Санжар Ташкенбай выразил благодарность всем казахстанцам, которые поддержали его на чемпионате.

«Доволен своим результатом. В целом соревнование было сложным. Каждый хочет попасть на Олимпиаду. Время все покажет, буду вкладывать все силы. Хочу искренне поблагодарить всех болельщиков», - сказал Санжар Ташкенбай, отвечая на вопросы журналистов.

Победу Санжара Ташкенбая прокомментировал его отец Такен Шалдыбаев.

«Чуть сердце из груди не выпрыгнуло, когда услышал, что казахстанские боксеры завоевали четыре «золота». Воспитываю троих сыновей и трех дочерей. Я очень счастливый человек. Вижу, как растут будущие звезды спорта. Очень волнуюсь сейчас. Для молодежи в наши дни созданы все условия для развития. Благодаря этому в нашей стране растут такие сильные ребята», - сказал отец чемпиона Такен Шалдыбаев.

Один из обладателей «золота» Нурбек Оралбай также признался, что приложит все усилия, чтобы на предстоящей Олимпиаде стать чемпионом.

«Впереди Олимпийские игры. Приложим все усилия. На прошлых Азиатских играх я встретился с иорданским спортсменом, уступил ему в поединке и занял третье место. На этот раз на полуфинале встретился с этим боксером и победил», - поделился Нурбек Оралбай.

Ранее министр культуры и спорта Асхат Оралов встретил чемпионов мира по боксу в столичном аэропорту и назвал их победу исторической для страны.

На чемпионате мира в Ташкенте нашей сборной удалось повторить уникальное достижение десятилетней давности и выиграть сразу 4 золотые медали. Это лучший результат для отечественных боксеров в рамках мировых первенств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские боксеры показали бокс высшего уровня.



