Каждый гражданин Казахстана находит частичку себя в истории страны – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День Независимости – это великий праздник, который является венцом нашей многовековой борьбы за собственную государственность, олицетворением стойкости народа, ярким воплощением его светлых устремлений в будущее. Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, ценности независимости красной нитью проходят через многие столетия национальной истории.

«Наш народ всегда бережно относился к идее государственности, потому что нация, имеющая независимое в историческом плане государство, считается успешной, поскольку сохраняет за собой выбор пути развития. Этот фундаментальный принцип неоднократно доказан временем. В истории, дошедшей до нас из седой древности и истории, которая творится на наших глазах, каждый гражданин Казахстана находит частичку себя, всем сердцем понимая и принимая значение независимости», - подчеркнул Глава государства.