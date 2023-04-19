Каждый гражданин должен на себе ощутить действенность реализуемых реформ – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства заявил, что все поручения должны быть исполнены четко и своевременно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы живем в уникальный исторический период. Происходят стремительные изменения не только в науке и технологиях, но и в общественных отношениях. Совершенно новый вектор развития приобретают подходы к государственной политике. Все это, конечно, требует решительных и динамичных действий с нашей стороны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что нельзя сидеть просто сложа руки.

«Нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды. Для решения всех поставленных задач нам нужно незамедлительно приступить к работе. Все поручения должны быть исполнены четко и своевременно. Каждый гражданин нашей страны должен на себе ощутить действенность реализуемых реформ», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проведут ревизию всех поручений Президента.



