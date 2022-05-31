Каждый должен осознавать важность участия в референдуме - аким Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В акимате Актюбинской области прошла рабочая встреча членов общественного совета, на которой обсудили вопрос проведения референдума по изменениям в Конституцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Ондасын Уразалин призвал членов общественного совета в ближайшие дни усилить разъяснительную работу среди населения, в трудовых коллективах. Актюбинцев аким призвал активно участвовать в предстоящем референдуме.

«Каждый актюбинец должен осознавать важность своего участия в референдуме. Пакет поправок в Конституцию включает в себя структурные преобразования ключевых политических институтов. Каждый житель области должен понимать, что от его выбора зависит будущее страны, его личное будущее, будущее родных и близких», - сказал О. Уразалин.

Работа по информированию населения о референдуме по спискам избирателей началась 20 мая. Как известно, голосование начнется 5 июня с семи утра местного времени и завершится в 20:00. В течение следующих семи дней центральная комиссия референдума будет подводить итоги.

Список голосующих можно уточнить через приложение Telegram, посредством колл-центров либо на сайте областного акимата, где размещен онлайн-сервис для поиска участка референдума.

В целом по области действует 531 избирательная комиссия, из них 14 территориальных и 517 участковых, в том числе 15 закрытых, созданных при больницах, спецучреждениях и других организациях.



