Каждый должен чувствовать ответственность за сохранение стабильности в стране – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если изучать историю через архивы, то каждый казахстанец на другом уровне воспринял бы политическую стабильность и межнациональное согласие в Казахстане, Независимость страны. Такое мнение выразила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы готовы тесно взаимодействовать с Архивом Президента РК. Есть институт «Рухани жаңғыру», молодежный институт. Через них можем начать работать над совместными проектами. Сейчас многие выражают свою точку зрения. Однако не все понимают ответственность. Учитывая то, что мы являемся многонациональным государством, каждый человек должен чувствовать ответственность за сохранение стабильности в стране. Для нас очень важна межэтническая стабильность», - отметила Аида Балаева в ходе встречи с молодыми учеными в Музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР».

«Молодежь должна изучать и пропагандировать историю. Когда я работала в управлении внутренней политики, изучали историю этносов, прибывших в Акмолинский регион. Даже издали небольшую книгу. Эту работу проводили совместно с молодыми учеными ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. В ней собрали сведения, полученные из областного архива. Через архивы можно рассказать об истории каждой семьи Акмолинского региона. Информация о том, сколько у них было средств и имущества, скота, сведения о количестве детей были обнаружены в архивах. Если через архивы будем изучать историю, каждый казахстанец на другом уровне бы воспринял политическую стабильность и межнациональное согласие, Независимость», - сказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.



