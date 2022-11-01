Каждый день задерживают по три пьяных водителя на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года остановили на дорогах 981 человека, находившегося за рулем в нетрезвом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, по вине пьяных водителей в регионе случились 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек и 16 получили ранения.

«За неделю по области задержали 38 человек, позволивших себе сесть за руль после употребления спиртного. Подобные факты выявляются в ходе рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий, направленных на повышение водительской дисциплины. Поездки под действием алкоголя — риск для жизни и здоровья всех участников движения», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Он напомнил, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен административный арест на 15 суток и лишение права управления на семь лет.



