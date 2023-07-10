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      Северо-Казахстанская область

    Каждый день выявляют пьяных водителей на дорогах в СКО

    10 Июля 2023, 22:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с началагода зарегистрировали 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человекпогибли и 179 получили ранения. Из них 11 ДТП совершили пьяные водители, передаеткорреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, нетрезвых водителей

    выявляют ежедневно. Каждый такой факт – предотвращенные трагедии.

    «С начала года по области по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 11 ДТП,

    в которых чктыре человека погибли и 15 получили ранения. За полгода за управление в

    состоянии алкогольного либо наркотического опьянения сотрудники полиции задержали

    527 водителей. Из них 153 – в Петропавловске», - сообщил заместитель начальника

    управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

    За прошедшие трое суток в ходе рейдов полицейские задержали семь человек,

    находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия МВД РК
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