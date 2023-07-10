Каждый день выявляют пьяных водителей на дорогах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с началагода зарегистрировали 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человекпогибли и 179 получили ранения. Из них 11 ДТП совершили пьяные водители, передаеткорреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, нетрезвых водителей

выявляют ежедневно. Каждый такой факт – предотвращенные трагедии.

«С начала года по области по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 11 ДТП,

в которых чктыре человека погибли и 15 получили ранения. За полгода за управление в

состоянии алкогольного либо наркотического опьянения сотрудники полиции задержали

527 водителей. Из них 153 – в Петропавловске», - сообщил заместитель начальника

управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

За прошедшие трое суток в ходе рейдов полицейские задержали семь человек,

находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.