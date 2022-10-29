Каждый день регистрируют по два интернет-мошенничества в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за девять месяцев зарегистрировали 524 интернет-мошенничества. Наблюдается незначительное – на 3% - снижение этого вида преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции Виталий Подчернин сообщил, что, начиная с 2019-го года, наблюдается рост мошенничеств. В 2019-м году зарегистрировали 230 фактов, в 2020-м – уже 495, в прошлом году – 700.

«Раскрытие и расследование таких преступлений представляет определенную сложность, поскольку носит трансграничный характер. Потерпевший находится в одном регионе, а преступник - в другом. Цепочка преступления состоит из большого количества звеньев. Злоумышленники используют разные банковские счета, пластиковые карты, абонентские номера, оформленные на третьих лиц. Часто обналичивают денежные средства подставные лица. Нередко пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы с заявлением из-за небольшого ущерба. Между тем за одним мошенником может тянуться целая вереница преступлений, для совершения которых он использует различные инструменты, и любая информация способствует раскрытию», - отметил В.Подчернин.

Он добавил, что сотрудники управления изучают опыт в раскрытии и расследовании таких преступлений регионов Казахстана и других стран. Практикуется использование различных программно-аппаратных комплексов.

«Основными видами правонарушений, которые распространены в нашей области, являются заказ и продажа товаров на популярных сайтах объявлений и соцсетях, звонки от лжесотрудников банков и полиции. Во всех случаях продажи товаров мошенники завлекают население доступными ценами. При получении денежных средств, сразу же перестают выходить на связь и блокируют покупателя», - проинформировал В.Подчернин.

Другим популярным способом совершения афер являются звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков или полиции. «Доброжелатели» сообщают о якобы подозрительных операциях с карточкой или счетом. Предлагают уточнить реквизиты, с помощью полученных данных подключаются к интернет-банкингу и переводят находящиеся на счетах деньги. Мошенники могут попросить скачать программы удаленного доступа «Анидеск» или «Таймфьюер».

По словам В.Подчернина, большую роль в предупреждении такого рода преступлений играет информирование населения.