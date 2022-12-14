Каждый четвертый нарушитель ПДД избежал наказания в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По уровню смертности на дорогах Акмолинская область занимает седьмое место в стране. Об этом сообщил на встрече с населением региона министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечу, что ситуация на дорогах сложная. В регионе зафиксировано 595 ДТП, в которых погибли 100 и пострадали 854 человека», - поделился спикер.

К примеру, в феврале, на трассе «Астана-Кабанбай батыр» в результате столкновения автомашин скончались четыре человека. В ноябре на трассе «Астана-Петропавловск» произошло ДТП с участием нескольких авто. Один человек погиб, 5-летний ребенок госпитализирован.

По словам министра, в Акмолинской области оборудована одна из лучших трасс в стране «Астана - Щучинск». Она соответствует всем международным стандартам (три полосы, ограждения, места стоянок, кемпинги, АЗС и т.д.).

«Разрешенная скорость – 140 км в час. Однако многие водители не соблюдают скоростной режим. С начала года камерами зафиксированы более

3 тыс. фактов превышения этой скорости! К примеру, водитель Toyota Camry двигался со скоростью 193 км/ч. Он привлечен к ответственности. Отмечу, что в области из-за превышения скорости происходит каждое третье ДТП. Доля погибших по этой причине составляет 40%, раненых – 30%. В целом по уровню смертности на дорогах Акмолинская область занимает седьмое место в стране», - добавил М. Ахметжанов.

В этой связи усилена профилактическая работа. В регионе пресечено 269 тысяч нарушений ПДД, задержаны 1 959 пьяных водителей, лишены права управления 1 547 человек, подвергнуты административному аресту – 1 937. Наложены штрафы на 3 млрд тенге.

«Однако взыскано только 75% - 2,3 млрд тенге. То есть каждый четвертый нарушитель избежал ответственности. Не сработал принцип «неотвратимости наказания». Поручаю начальнику департамента полиции Думану Таеву до конца декабря навести здесь порядок!» - резюмировал М. Ахметжанов.



