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    Каждый человек должен отвечать за свои поступки – Минкульт об инциденте с участием Бейбута Шуменова

    25 Июля 2023, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов ответил на вопросы журналистов касательно инцидента в столице с участием известного боксера-профессионала Бейбута Шуменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас занимаются правоохранительные органы, МВД уже дало комментарии. После официального заключения правоохранительных органов мы можем дополнительно комментировать. Но сейчас это правовое поле», - сказал Асхат Оралов в кулуарах Правительства.

    Между тем, министр пообещал дать комментарий после решения суда.

    «Каждый человек, невзирая на вид деятельности, несет ответственность за свои слова и поступки, тем более, в личной жизни. Поэтому в рамках правового поля он будет отвечать за свои поступки. После решения суда мы дадим свой комментарий», - добавил глава Минкульта.

    Напомним, Бейбут Шуменов был объявлен в межгосударственный розыск.

    Ранее в социальных сетях и ряде казахстанских СМИ сообщалось, что на фуд-корте крупного торгово-развлекательного центра в Астане произошла потасовка, во ходе которой один посетитель, как выяснилось позже им оказался казахстанский боксер-профессионал Бейбут Шуменов, набросился с кулаками на другого, у которого на руках был маленький ребенок.

    Позже в МВД заявили, что боксер будет наказан.

    В июне 2019 года Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира. Бывший чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Происшествия Минкультуры МВД РК Бокс
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