Каждый человек должен отвечать за свои поступки – Минкульт об инциденте с участием Бейбута Шуменова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов ответил на вопросы журналистов касательно инцидента в столице с участием известного боксера-профессионала Бейбута Шуменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас занимаются правоохранительные органы, МВД уже дало комментарии. После официального заключения правоохранительных органов мы можем дополнительно комментировать. Но сейчас это правовое поле», - сказал Асхат Оралов в кулуарах Правительства.

Между тем, министр пообещал дать комментарий после решения суда.

«Каждый человек, невзирая на вид деятельности, несет ответственность за свои слова и поступки, тем более, в личной жизни. Поэтому в рамках правового поля он будет отвечать за свои поступки. После решения суда мы дадим свой комментарий», - добавил глава Минкульта.

Напомним, Бейбут Шуменов был объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее в социальных сетях и ряде казахстанских СМИ сообщалось, что на фуд-корте крупного торгово-развлекательного центра в Астане произошла потасовка, во ходе которой один посетитель, как выяснилось позже им оказался казахстанский боксер-профессионал Бейбут Шуменов, набросился с кулаками на другого, у которого на руках был маленький ребенок.

Позже в МВД заявили, что боксер будет наказан.

В июне 2019 года Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира. Бывший чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск.