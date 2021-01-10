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    Каждый человек должен думать о завтрашнем дне своей страны – Талгат Теменов

    10 Января 2021, 15:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный театральный и кинорежиссер художественный руководитель Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева Талгат Теменов проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. По его мнению, именно выборы дают определенную надежду на то, что приходит новая генерация молодых кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я проголосовал на избирательном участке №141, расположенном в школе-лицее №56 имени Ш.Кудайбердыулы. Сегодня прохладный день, но, несмотря на это, народу было много. На избирательном участке все находились в масках. В 2021 году в ХХI веке - это долгожданные выборы. Каждый человек должен думать о завтрашнем дне своей страны. Когда растут дети, внуки, мы должны понять, что чем больше стабильности, тем стабильней наша страна. Именно выборы дают нам определенную надежду на то, что приходит новая генерация молодых ребят. Я проголосовал за завтрашний день, за надежду, за то, чтобы наша страна была сильной, образованной, культурной. Каждый человек должен думать о стране, а страна – о каждом человеке. Это называется стабильностью, гармонией», - сказал в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Талгат Теменов.

    Сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 14:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 43,9 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Выборы Политические партии Выборы-2021
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