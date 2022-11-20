Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Каждому гражданину нужно выполнять свой долг - олимпийский чемпион Серик Сапиев

    20 Ноября 2022, 13:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион, заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета РК Серик Сапиев сделал свой выбор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Серик Сапиев прибыл на избирательный участок 113, расположенный в школе-лицее 66 города Астаны. На выборы он пришел один.

    «Каждому гражданину нужно выполнять свой долг. Сейчас мы выбираем Президента на семилетний срок. Я уверен, что долг каждого гражданина - прийти на выборы и проголосовать за свое будущее, за то, что он хочет. Нужно приходить и голосовать», - прокомментировал Серик Сапиев журналистам.

    Олимпийский чемпион Серик Сапиев возглавлял Комитет по делам спорта и физической культуры с января 2019 года до октября 2021 года. С 2017 по 2019 годы был депутатом Мажилиса Парламента.

    В бокс Серик Сапиев пришел в 1998 году. Является двукратным чемпионом мира (2005, 2007). двукратным чемпионом Азии (2007, 2009). Двукратный серебряный призер чемпионата мира 2009, 2011 годов. Победитель Азиатских игр (2010). Обладатель медалей и призов ряда крупных турниров. Один из наиболее титулованных боксеров Казахстана.

    На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне победил японца Ясухиро Сузуки (25-11), венесуэльца Габриэля Маэстре Переза (20-9), россиянина Андрея Замкового (18-12), в финале победил хозяина соревнований - британца Фрэдди Эванса со счетом 17-9 и стал олимпийским чемпионом в категории до 69 кг. По итогам лондонской Олимпиады Сапиев получил Кубок Вэла Баркера.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
    Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
    На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей
    Выборы в РК проходят в спокойной обстановке – наблюдатель от Кыргызстана
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    Новости партнеров