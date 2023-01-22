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    Каждое третье ДТП в Казахстане приходится на пешеходов

    22 Января 2023, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр назвал основные причины ДТП в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почти 75% всех ДТП совершается в населенных пунктах, около половины смертельных ДТП происходят на загородных трассах (2 592 ДТП, в них погибло 1 108 и ранено 4 201 чел.). Каждое третье ДТП, каждый четвертый погибший и раненый приходятся на пешеходов. Поскольку основными причинами ДТП являются превышение водителями скоростных режимов и нарушения пешеходами Правил дорожного движения полицией усилены соответствующие меры реагирования», - проинформировал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, органами внутренних дел выявлено более 3,1 млн нарушений скоростного режима (+20%), пресечено около 280 тыс. (+4,6%) дорожных правонарушений, допущенных пешеходами.

    «В обеспечении безопасности дорожного движения доказали свою эффективность автоматические системы фиксации нарушений. Всего на дорогах установлено более 18 тыс. АСФН, с помощью которых в прошлом году выявлено 5 млн нарушений, в бюджет государства в виде штрафов поступило 33 млрд тенге. С учетом положительного международного опыта в ряде регионов внедрена практика оснащения патрульных автомобилей современными интеллектуальными комплексами. В рамках развития сети АСФН разработано мобильное приложение «Қорғау – Опасный водитель», в котором интегрированы возможности камер системы «Сергек» и Центров оперативного управления Министерства внутренних дел», - отметил зампремьера.

    «Это позволяет в режиме реального времени выявлять автомобили, использующие подложные государственные регистрационные номерные знаки, не прошедшие технический осмотр, используемые без страхового полиса, разыскиваемые по ориентировкам и др. На сегодняшний день такие мобильные приложения внедрены в 11 городах (Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Туркестан, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Караганда, Темиртау, Кокшетау и Уральск) с дальнейшим распространением во всех регионах страны», - добавил Р. Скляр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ДТП Безопасность
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