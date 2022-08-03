3 Августа 2022 22:30

Каждое четвертое мошенничество в СКО – звонок из банка

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 464 факта интернет-мошенничества. Из них 129 относятся к категории «звонок из банка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, рост такого рода преступлений во многом возможен из-за доверчивости людей. Не менее двух раз в неделю стражи порядка встречаются с трудовыми коллективами, разъясняют, как защититься от сетевых аферистов.

«Наиболее опасны «звонки из банка». Этот сценарий приносит потерпевшим миллионные ущербы. Полицейские рассказывают о приемах психологического давления, которые используют преступники: запугать угрозой потери денег, ограничить во времени принятия решения. При этом стараются использовать деловой стиль речи. В последнее время зачастую начали представляться сотрудниками полиции или прокуратуры, якобы расследующими злоупотребления банковских менеджеров», - проинформировали в пресс-службе.

Главная рекомендация полицейских — прервать подозрительный разговор, позвонить по официальным номерам той организации, сотрудниками которой называли себя преступники.

Профилактические ролики транслируют в социальных сетях, включая TikTok, в кинотеатрах Петропавловска перед сеансами. Планируют разместить на экранах в учреждениях здравоохранения, образования, Дворце школьников, зале ожидания автовокзала.