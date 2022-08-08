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    • Каждое четвертое ДТП в СКО – наезд на пешеходов

    8 Августа 2022 19:49

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские за два часа составили шесть протоколов на пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, из 184 дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных с начала года по области, 43 являются наездом на пешеходов. В них пять человек погибли, 45 получили ранения. Семь пострадавших – несовершеннолетние. В 19 случаях аварии произошли по вине пешеходов.

    «Для профилактики подобных случаев сотрудники батальона патрульной полиции Петропавловска провели очередной рейд по городским улицам. Чаще всего горожане рискуют жизнью и здоровьем возле рынков «Алтын арман» и «Тайга». Это опасные участки городской уличной сети с интенсивным движением. За два часа рейда составили шесть административных протоколов за переход улицы в неустановленном месте. Причем трижды на глазах полицейских дорогу перебегали матери с несовершеннолетними детьми, одна из них — с коляской», - сообщил исполняющий обязанности начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

    Рейды проводятся в усиленном режиме. С 19-го июля в области к административной ответственности привлекли 606 пешеходов и иных участников дорожного движения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #ДТП #Происшествия #Транспорт #Общество #Петропавловск
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