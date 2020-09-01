Каждая задача в Послании Президента требует максимальных усилий - депутат
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждая задача, обозначенная в Послании Президента РК, требует приложения максимальных усилий. Такое мнение выразил член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В послании Президента обозначены предельно конкретные меры, которые следует принять, чтобы повысить, в первую очередь, социальное благополучие Казахстана. Полностью поддерживаю меры, заложенные в Послании. Как депутат приложу все силы, чтобы их реализовать в плане закономерного процесса. Особенно следует отметить меры для повышения уровня благополучия каждого казахстанца. Меры, которые направлены на поддержку социально-защищаемых слоев бизнеса, малого и среднего предпринимательства, чтобы создать основу благополучия нашего государства. Большого внимания требует меры, предложенные для реализации концепции Слышащего государства по совершенствованию правовой защиты населения», - считает депутат.
По его словам, каждая задача, обозначенная в Послании, требует приложения максимальных усилий, чтобы обеспечить их реализацию.
«Думаю, что с этой задачей в полной мере справляются государственные органы, Правительство и Парламент. В данной ситуации, когда пандемия серьезно повлияла на экономику Казахстана, и экономику в мире, требуется принятие экстраординарных мер. Это будет хорошим шагом, чтобы в ближайшее время наше общество могло оправиться после пандемии», - заключил Канат Мусин.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.
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