Каждая третья женщина в мире является жертвой бытового насилия – ВОЗ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До 40% тяжких насильственных преступлений совершаются в семьях и две трети преднамеренных убийств совершаются по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила заместитель директора по социальным вопросам кризисного центра «Үміт» Шнар Какимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, большинство жертв насилия – женщины и дети. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, каждая третья женщина в мире является жертвой бытового насилия.

«В связи с этим, кризисный центр «Үміт» оказывает специальные социальные услуги пострадавшим от домашнего насилия при поддержке акимата города. Центр создан для оказания специальных социальных услуг лицам, подвергшимся жестокому обращению, приведшему к социальной дезадаптации и социальной депривации, в том числе, подвергшихся бытовому насилию в условиях стационара», - сказала Шнар Какимова.

В центр принимаются жертвы бытового насилия в возрасте от 18 до 58 лет, в том числе их несовершеннолетние дети, подвергшиеся жестокому обращению, обратившиеся как по собственной инициативе, так и по направлению органов образования, здравоохранения, внутренних дел.

«Получатели услуг в течение 72 часов со дня прибытия в Кризисный центр проходят медицинский осмотр, санитарную обработку и помещаются на время прохождения медицинского осмотра в помещение для карантина. Сроки пребывания в Центре от 1 до 6 месяцев по решению комиссии при управлении занятости, и социальной защиты города», - добавила заместитель директора по социальным вопросам кризисного центра.