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    Каждая третья компания в Казахстане сталкивалась с кибератаками за последний год

    3 Июня 2023, 19:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным опроса «Лаборатории Касперского», 31% компаний в Казахстане подверглись кибератакам в 2022 году, передает МИА «Казинформ».

    Самыми частыми инцидентами в сфере IT-безопасности были DDoS-атаки (37%), на втором месте - заражение вредоносными программами (34%), тройку замыкает фишинг (25%). Также каждый пятый опрошенный отметил, что сталкивался с атаками программ-шифровальщиков и вымогателей.

    В качестве главной причины таких инцидентов больше половины респондентов (53%) обозначили небрежное отношение персонала к политике информационной безопасности. 17% опрошенных считают, что виновниками киберинцидентов могут быть невнимательные или неосведомленные в вопросах IT сотрудники. Еще 15% называют проблемой отключение антивирусных программ с целью повышения производительности компьютеров.

    Однако не только человеческий фактор может стать причиной киберугроз. 38% участвовавших в опросе считают, что возникновению кибератак способствуют уязвимости в ПО. Также к причинам киберинцидентов 21% респондентов отнесли действия идеологически мотивированных хакеров-активистов.

    «Причинами кибератак могут быть как внешние угрозы, так и действия сотрудников. Поэтому важно комплексно подходить к защите компании. В первую очередь, нужно регулярно обновлять операционную систему, устанавливать надежные защитные решения. А также внедрять и контролировать исполнение политик безопасности и уделять внимание цифровой грамотности персонала. Среди базовых правил использование сильных паролей, внимательность при работе с почтовыми вложениями и ссылками от сторонних отправителей. Для того чтобы знания о кибербезопасности превращались в навыки, мы рекомендуем организациям регулярно проводить тренинги по повышению осведомленности и реагированию на киберинциденты», комментирует Валерий Зубанов, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Связь, ТВ, IT Безопасность
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