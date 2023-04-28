Каждая смена - это отдельная история: врачи скорой помощи об особенностях профессии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скорая служба - это одна из самых важных профессий в мире, которая требует от человека не только профессионализма и высокой квалификации, но и огромной ответственности перед жизнью и здоровьем других людей. Сегодня, 28 апреля, в Казахстане отмечается День работника службы скорой медицинской помощи. В преддверии этого праздника корреспондент МИА «Казинформ» поговорил с профессионалами своего дела, готовых работать в любых условиях и делать все возможное для того, чтобы помочь каждому, кто нуждается в помощи. Они поделились особенностями и сложностями работы скорой службы.

Заместитель директора по стратегическому развитию службы скорой помощи АлматыПавел Бурда свою трудовую деятельность на Службе скорой медицинской помощи начал еще будучи студентом 6 курса медицинского университета. По его словам, работники скорой помощи – не просто квалифицированные медики, это люди, которые в любой ситуации умеют быстро принимать решения - они знают, что несколько секунд промедления могут стоить человеку жизни.

- Почему вы выбрали именно эту сферу?

- Я свою деятельность начал после прохождения производственной практики на подстанции №6. Меня поразила работа врачей, фельдшеров скорой медицинской помощи, их бесстрашие, хладнокровие и способность реагировать на экстренные ситуации. И вопрос о выборе специальности решился сам собой. Свой путь я начал с фельдшера выездной бригады, и пройдя все этапы, (врач бригады, заведующий подстанции, заведующий информационного оперативно-диспетчерского отдела) стал заместителем директора Организации.

- Назовите основные трудности в вашей работе?

- Как и любая профессия, работа сотрудника скорой медицинской помощи имеет свои сложности и недостатки: она связана с постоянной эмоциональной нагрузкой, так как специалист сталкивается с экстренными ситуациями, в которых жизнь пациента находится под угрозой. Наша профессия требует высокую ответственность, принятия быстрых и правильных решений в экстренных ситуациях, что может вызывать дополнительный стресс у специалиста. Нам зачастую приходится работать в непредсказуемых условиях, например, на открытом пространстве, на улице в плохую погоду, в условиях недостаточной освещенности или при неблагоприятной обстановке. Также есть высокий риск заражения инфекционными заболеваниями, что требует соблюдения специальных мер предосторожности и регулярной проверки на наличие инфекций. Необходимость общения с пациентами и их родственниками в непростых ситуациях, что требует от специалиста хороших коммуникативных навыков и психологической устойчивости. Но несмотря на все эти сложности, мы любим свою работу.

- Сколько пациентов бригада обслуживает за сутки в среднем?

- На сегодняшний день в среднем количество вызовов за рабочую смену составляет от 2600 до 3200, так нагрузка на одну бригаду скорой помощи в среднем 13 – 14 вызовов. Также ежесуточно диспетчерами оперативного информационно-диспетчерского отдела принимается и обрабатывается более 4000 звонков.

- С какими жалобами люди чаще всего обращаются в скорую?

- В основном жалобы с которыми обращаются пациенты – это повышение артериального давления, сердечно-сосудистые заболевания, высокий процент с травмами.

- С какими сложностями сталкиваются работники скорой помощи? К примеру, мы иногда видим, что бывают случаи нападения на медработников. Как часто такое происходит?

- Как я уже говорил одной из сложностей является необходимость общения с пациентами и их родственниками в непростых ситуациях. И не всегда специалистам удается спокойно реагировать на провокации со стороны пациентов или родственников. За первый квартал этого года зарегистрировано 5 случаев нападения, по каждому из них приняты меры административного характера.

- Какие интересные случаи на работе вы можете отметить?

- Каждый вызов по-своему уникальный и требует определенного подхода. Конечно, в память врезаются большей частью вызова с проведением реанимационных мероприятий и когда они были эффективны, и как бы не хотелось этого признавать с трагичным (летальным) исходом. Также были случаи оказания помощи при сложных вызовах с многочисленными пострадавшими, и редкими травмами.

Врач бригады интенсивной терапии станции скорой медицинской помощиГульзира Карабекова на скорой помощи работает давно - с 1985 года. Она начала свою трудовую деятельность в должности санитара, после окончания медицинского училища в 1987 году работала фельдшером. Далее в 1996 году закончив АГМИ, стала врачом.

«Профессию свою выбрала благодаря своей маме, которая более 40 лет проработала в медицине, а именно на скорой помощи. Работа «скоровика» - это не есть спокойная, размеренная, тихая! Каждый вызов таит в себе и опасность, и критическую ситуацию, и борьбу за жизнь, и благодарность. И эта опасность начинается не только у постели пациента, а с момента принятия вызова, прибытия до него, так как не всегда пропускают кареты скорой помощи, создаются аварийные ситуации на дороге. Бывают также сложности с адресами, их дают неправильно, в новостройках люди часто не знают нумерацию своих домов, из-за этого теряется драгоценное время. Ещё хуже необоснованные вызова. Могут вызвать даже для измерения температуры», - рассказывает она.

Гульзира Карабекова заметила, что выезжает с бригадой в основном на критические для жизни вызовы.

«Критические ситуации - это остановка дыхания, массивное кровотечение, боли в сердце, потеря сознания, падение с высоты или любой другой случай, когда существует непосредственная угроза жизни человека. В такие моменты мы обычно уже в дороге мысленно прорабатываем все возможные осложнения, готовим к выходу аппаратуру и морально готовимся ко всем возможным ситуациям», - добавила спикер.

Она заметила, что бригада скорой иногда сталкиваются с агрессивными пациентами.

«Зачастую нападения на работников скорой помощи происходят в состоянии аффекта. Для своей защиты мы имеем рации с кнопкой быстрого реагирования. В случае опасности в машинах имеются камеры видеонаблюдения. В целом, каждая смена - это отдельная история в моей жизни. У нас бывает 10, а иногда 20 вызовов за сутки, каждый вызов интересен по своему», - подчеркнула Гульзира Карабекова.

Еще один герой нашего материала - Аскар Манамбаев работает фельдшером скорой помощи подстанции №9 в Карабулакском районе Жетысуской области. Свою деятельность начал давно - в 2000 году.

«Я устроился фельдшером в скорую медпомощь после окончания Талдыкорганского медицинского колледжа. Уже 23 года работаю в одном месте. Мне очень нравится эта работа, с детства мечтал быть сотрудником медицины, помогать людям. Меня вдохновила моя сестра - она тоже работает в медицине», - говорит Аскар Манамбаев.

За 23 лет Аскар выезжал на разные вызовы - были ножевые и огнестрельные ранения, травмы из-за ДТП, ему даже приходилось принимать роды на дому и в машине.

«В 2000 году условия были не такими, как сейчас, тогда скорая передвигалась на автомобиле «УАЗ», у бригады были небольшие принадлежности и носилки, а сейчас современная карета оснащена всем необходимым оборудованием для транспортировки и реабилитации пациентов - имеются кислородные баллоны, стеллажи, мебель, держатели инфузионных растворов и прочее», - делится он.

Аскар очень хорошо помнит свой первый вызов, по его словам, он тогда очень переживал, так как пациентка была пожилого возраста, у нее случился инфаркт.

«Как вы сами знаете, инфаркт - это серьезное, угрожающее жизни заболевание. Оно встречается не только у взрослых, но среди молодых людей. Поэтому я хочу посоветовать всем вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, чтобы предупредить эту болезнь. Многие сейчас страдают от недостатка двигательной активности, мало двигаются. Это плохо влияет на организм человека», - отметил он.

Фельдшер также ответил, что за сутки одна бригада обслуживает в среднем 12-15 вызовов. По его словам, в последнее время участились вызовы, связанные с ДТП, поскольку подстанция находится в районном центре, селе Сарыозек - здесь имеется республиканская трасса.

Кроме того, Аскар посоветовал молодым специалистом много учиться, развиваться, оттачивать свои навыки, а главное верить в свои мечты. Он поздравил всех своих коллег с праздником и пожелал им больших успехов.