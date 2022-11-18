Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане была очень хорошая динамика снижения абортов до 2013 года. Об этом сообщила директор общественного объединения «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» (КМПА) Галина Гребенникова, выступая на международной научной конференции по вопросам семьи, демографии и гендерной политике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом в Казахстане была очень хорошая динамика снижения абортов до 2013 года, но далее мы видим некое плато», - сказала Галина Гребенникова.

По ее словам, причины бывают разные - от вопросов планирования семьи и недоступностью контрацептивных услуг до проблем со здоровьем.

«В целом же каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом», - добавила Галина Гребенникова.

Координатор проектов по сексуальному и репродуктивному здоровью, доктор медицинских наук, профессор Гаухар Абуова заявила, что казахстанские женщины стали делать аборты в ранние сроки беременности.

«Современные женщины рано встают на учет по беременности, это практически больше 80%, по абортам они тоже обращаются в ранние сроки беременности. Этого показателя мы никогда не могли достигнуть, он был практически наполовину меньше в советский период времени», - отметила Гаухар Абуова.

Она заявила о необходимости государственной поддержки услуг планирования семьи, контрацепции для уязвимых слоев населения, подростков и молодежи.

Также Гаухар Абуова привела статистику по казахстанским подросткам, которые стали рано вступать в интимные отношения.

«Когда мы говорим о репродуктивном здоровье, мы всегда обращаем внимание на здоровье подрастающего поколения. Для наших подростков в 15-19 лет характерно небезопасное сексуальное поведение при достаточной сексуальной активности. Треть подростков в 15-19 лет уже достаточно сексуально активны. Половой дебют, медианное значение возраста для Казахстана - 16,5 лет», - сказала она.

По ее словам, подростков не беспокоят беспорядочные связи и частая смена партнеров.

«Происходит это без защитных от инфекций контрацептивных средств, передаваемых половым путем. Мы имеем высокие значения по подростковой беременности в стране. Мы предполагаем достаточно широкое распространение инфекций, передаваемых половым путем, потому что данных в этой области и возможности манипулировать в этой системе нет. Даже те данные, которые показывает Спидцентр, уже говорят о том, что инфекции, передаваемые половым путем, скорее всего растут среди этой группы населения. Это обусловлено их низкой грамотностью и достаточно ограниченным доступом к услугам и к средствам контрацепции», - добавила Гаухар Абуова.

Ранее она заявила, что казахстанские семьи уже хотят меньше детей.

«Показатель рождаемости достаточный для воспроизводства населения и по демографическим прогнозам в ближайшие два десятилетия этот показатель будет более-менее стабилен. Мы уже замечаем современные тенденции, когда женщины откладывают возраст рождения первого ребенка на более поздний период и есть тенденция, когда семьи уже хотят меньше детей», - подчеркнула Гаухар Абуова.



