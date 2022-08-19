Каждая четвертая из 1,7 тыс. жалоб бизнесменов нашла подтверждение – Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мобильные группы по защите бизнеса функционируют в каждой прокуратуре для оперативного реагирования на жалобы предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

За семь месяцев 2022 года к ним обратились более 1,7 тыс. предпринимателей, где каждое четвертое нарушение нашло подтверждение.

К примеру, в Алматинской области не допущены незаконные проверки 251 частного детского сада со стороны органов образования (по вопросам исполнения государственного заказа).

В Костанайской области только после вмешательства прокуроров 15 работникам ТОО «NPO DSK» выплачена двухмесячная задолженность по заработной плате в размере 3,4 млн тенге.

В другом случае, проверены действия руководителя отдела ЖКХ Т. Рыскуловского района Жамбылской области, который не возвращал предпринимателям гарантийные взносы в сфере государственных закупок на сумму 10 млн тенге.

В рамках проверки данного сигнала, прокурорами выявлены аналогичные нарушения со стороны должностного лица в отношении других 39 предпринимателей на общую сумму свыше 40 млн тенге.

Данные факты зарегистрированы прокуратурой района в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного пунктом вторым части четвертой статьи 189 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

По результатам проведенного спецпрокурорами досудебного расследования, приговором районного суда от 19 мая 2022 года виновный осужден к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Ущерб, причиненный субъектам бизнеса, возмещен в полном объеме.

Круг вопросов, разрешаемых мобильными группами, не ограничивается частными случаями, зачастую прокуроры борются с системными проблемами, требующими внесения изменений в правовые акты. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен».

В текущем году при содействии органов прокуратуры решены 28 региональных проблем бизнеса.

К примеру, в Павлодарской и Мангистауской областях прекращена незаконная практика посещения коммерческих объектов рабочими группами из числа госорганов, в городе Шымкенте приняты меры по обеспечению крестьянских хозяйств поливной водой, в Жамбылской области благодаря принятым прокурорами мерам, с субъектов бизнеса больше не взымаются деньги за аренду опор линий электропередач.

Эффективным инструментом в защите прав предпринимателей стала новая компетенция прокуроров по отмене незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов.

К примеру, прокуратура Костанайской области установила, что 141 налогоплательщику незаконно заблокированы банковские счета.

По постановлению прокуратуры аресты были отозваны.

В целом, за семь месяцев 2022 года по нарушениям в сфере предпринимательства, в том числе в рамках работы Мобильных групп, внесено 893 акта надзора, защищены права свыше 143 тыс. субъектов бизнеса, отменены 5,9 тыс. административных взысканий на сумму свыше 534 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,4 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля, 1 тыс. 139 запретительно-ограничительных мер, 702 акта госорганов, к ответственности привлечено свыше 669 лиц.

Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры.

О фактах нарушения своих прав предприниматели могут обратиться в органы прокуратуры по номерам 115 (Call-центр), 30-18-30 (Мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах прокуратур областей.



