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    Казгидромет уточнил прогноз засухи на июль по Казахстану

    5 Июля 2023, 22:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно скорректированного прогноза, в июле на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Умеренная засуха ожидается:

    - в Жаркаинском районе Акмолинской области,

    - в Жангельдинском районе Костанайской области,

    - в Айтекебиском, Иргизском районах Актюбинской области,

    - в Шетском и Актогайском районах Карагандинской области,

    - в Казыгуртском, Шардаринском и Отрарском районах Туркестанской области.

    Сильная засуха возможна в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Амангельдинском районе Костанайской области.

    Умеренно влажные условия прогнозируются в Есильском районе Северо-Казахстанской области, в городе Петропавловске и в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Казгидромет Погода Засуха
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