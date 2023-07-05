Казгидромет уточнил прогноз засухи на июль по Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно скорректированного прогноза, в июле на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Умеренная засуха ожидается:

- в Жаркаинском районе Акмолинской области,

- в Жангельдинском районе Костанайской области,

- в Айтекебиском, Иргизском районах Актюбинской области,

- в Шетском и Актогайском районах Карагандинской области,

- в Казыгуртском, Шардаринском и Отрарском районах Туркестанской области.

Сильная засуха возможна в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Амангельдинском районе Костанайской области.

Умеренно влажные условия прогнозируются в Есильском районе Северо-Казахстанской области, в городе Петропавловске и в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.