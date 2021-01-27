Казгидромет усилит контроль за качеством атмосферного воздуха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева поделилась итогами работы за 2020 год и планами работы на перспективу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году была проведена оптимизация метеорологической наблюдательной сети. В результате на 28 метеорологических станциях производство наблюдений переведено на автоматический режим. Таким образом, высвободилось оборудование, за счет которого дополнительно открыто 11 новых метеостанций и 2 агрометеорологических поста. Это позволило, без дополнительных затрат на приобретение оборудования, довести количество пунктов наблюдений с 330 до 341 и увеличить обеспеченность территории страны метеорологическим мониторингом с 78,4 до 81%, агрометорологическим мониторингом - на 74,6%», - сообщила Данара Алимбаева.

Она напомнила, что в сентябре 2020 года 72 сессией Исполнительного совета Всемирной метеорологической организации были отмечены 5 метеорологических станций Казгидромета, которые имеют непрерывный ряд наблюдений более 100 лет. Это станции в Иргизе, Атбасаре, Казалы, Жаркенте и Туркестане.

«Это не просто индикатор успешной долгосрочной работы сети Казгидромета, надежности, преемственности и непрерывности работы, несмотря на все трудности, но и возможность Казахстана внести свой вклад в общемировую оценку изменения климата в глобальном масштабе», - отметила глава организации.

За последние годы качество атмосферного воздуха в крупных городах страны стало актуальной проблемой. Поэтому непрерывный и качественный контроль за уровнем загрязняющих веществ в воздухе, своевременное информацирование о результатах контроля в соответствующих органов являются одним из приоритетных направлений работы Казгидромета. В связи с этим, как сообщила Данара Алимбаева, был принят комплекс мер в сфере экологического мониторинга.

«Мы пересмотрели перечень показателей качества атмосферного воздуха согласно рекомендациям Европейского союза, Всемирной организации здравоохранения, а также с учетом мнения общественности. В результате, начиная с июня 2020 года, впервые в воздухе Алматы начали измерять концентрацию бензапирена. С 1 января измерения бензапирена проводятся также в городах Нур-Султане и Шымкенте. Также с 1 января 2021 года в Алматы, Нур-Султане и других крупных городах, областных и промышленных центрах проводится определение концентраций тропосферного озона», - сказала Данара Алимбаева.

Вместе с тем в Алматы увеличено количество пунктов наблюдений за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе. Начато наблюдение за концентрациями металлов в воздухе в Нур-Султане, Балхаше, Темиртау и Жезказгане. Также для упрощения пользования населением оптимизировано мобильное приложение «AirKz», которое позволяет получать информацию о качестве воздуха в онлайн-режиме. Информация на основе данных приложения демонстрируется и на LED-экранах на улицах города. К примеру, в городе Алматы.

«В 2020 году специалистами Казгидромета проведено 176 проверок. В том числе ежедневный мониторинг качества воды в зоне подтопления Мактааральского района Туркестанской области, ежедневные внеплановые замеры качества воздуха городов Нур-Султана и Алматы в период карантина. В 2021 году планируется приобретение 30 компактных автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха. Это позволит достичь 100% охвата территории страны мониторингом качества атмосферного воздуха, а также обеспечить наблюдения за концентрациями загрязняющих веществ воздуха в таких населенных пунктах, как Кенкияк, Шубарши, Кандыагаш, Хромтау, Талгар, Жаркент и других», - проинформировала спикер.

Кроме того, планируется автоматизация 5 постов Усть-Каменогорска и 2 постов Семея, являющихся городами с наиболее загрязненным воздухом. Таким образом, оперативный мониторинг атмосферного воздуха г. Усть-Каменогорска расширится от 2 до 10 станций.

В 2020 году предприятием автоматизированы метеонаблюдения на 19 агрометеорологических постах, тем самым, помимо температуры и осадков, стали измеряться влажность воздуха, скорость и направление ветра, суммарная солнечная радиация. Автоматические станции установлены на окраинах полей и круглосуточно передают информацию в центр сбора. Использование оперативных часовых данных позволяет улучшить качество агрометеорологического анализа. Для этих целей Казгидромет впервые выпустил прогнозы урожайности сахарной свеклы и кукурузы на зерно для южных областей Казахстана и расчитал нормы полива для этих культур.

«Новые прогнозы представлены потребителям в 2020 году в тестовом режиме. Использование норм полива и прогноза урожайности, в первую очередь, способствуют организации работ по применению передовых технологий, уменьшению потерь при уборке, что в конечном счёте даёт прибавку урожая, а также способствует заблаговременному заключению торговых договоров на продажу товара внутри страны и экспорту по фиксированным ценам. Это в целом повышает продовольственную безопасность страны», - заявила Д. Алимбаева.

Казгидромет, развивая агромониторинг, планирует продолжить работу по внедрению современных моделей прогнозирования и для других культур. Разработано специ а льное мобильное приложение «AgroData» для фермеров. В нем представлена наиболее востребованная прогностическая и справочная информация с государственной сети наблюдений.

«Основная деятельность РГП «Казгидромет» как государственного предприятия – ведение метеорологического, агрометорологического и гидрологического мониторинга и мониторинга окружающей среды. Наша задача - повышение доступности гидрометорологической и экологической информации для населения. Отмечу, что, по оценке экспертов, сельскохозяйственное производство на 70% зависит от погоды», - подчеркнула глава Казгидромета.

По ее словам, предприятие в прошлом году приняло ряд важных мер в сфере гидрометеорологии. Так, открыты 25 новых гидрологических постов, расширение сети позволит увеличить охват гидрологическим мониторингом территории страны до 75,4%. Применяются модернизированные методики гидрологического мониторинга для своевременного прогнозирования режима рек в период весеннего половодья.

В целом, прогнозирование режима рек в период весеннего половодья - задача очень важная и при этом весьма сложная. В целях совершенствования методов гидрологических прогнозов проведены работы по обновлению и разработке руководящих документов по прогнозированию стока весеннего половодья равнинных и горных рек Казахстана.

«Методики усовершенствованы, теперь, помимо использования данных наблюдательной сети, мы начали использовать данные дистанционного зондирования земли и реанализа мировых центров численного прогнозирования погоды. Для прогнозирования стока проведена работа по адаптации численных моделей HBV, SWIM. Разработанные методики получили положительные отзывы от ведущих специалистов Казахстана в области водных ресурсов. Использование обновленной методики позволит улучшить качество гидрологического прогнозирования, а также при опасных стихийных гидрологических явлениях способствует оперативному принятию государственными органами мер по защите населения и уменьшению экономического ущерба», - пояснила спикер.

В заключении Д. Алимбаева сообщила, что, учитывая важность гидрометеорологической и экологической информации для населения и различных отраслей экономики, предприятие ставит перед собой задачу постоянного совершенствования методик прогнозирования и повышения квалификации специалистов. К примеру, оперативный зал Гидрометцентра оснащен видеостеной по аналогии с мировыми ситуационными центрами.

«Проведен ремонт двух химико-аналитических лабораторий в городах Алматы и Нур-Султане. Лаборатории будут оснащены современным оборудованием на уровне международных стандартов, что позволит расширить перечень определяемых загрязняющих веществ. Проведен ремонт наблюдательной сети и метеостанций. При поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов увеличена заработная плата более 1 тысячи сотрудников наблюдательной сети. В перспективе планируем также повысить заработную плату инженерного состава наших филиалов», - резюмировала Д. Алимбаева.



