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    «Казгидромет» открыл доступ к гидрологической базе данных

    25 Января 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С января 2023 года на сайте РГП «Казгидромет» открывается новый раздел «Гидрологическая база данных» свод гидрологической информации, такой как расход и уровень воды, состояние водного объекта, толщине льда и высоте снега на льду и многое другое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП.

    Программа по классификации и упорядочению гидрологической базы создана силами и средствами РГП «Казгидромет».

    В базу загружены данные наблюдений гидропостов РГП «Казгидромет» начиная с 1995 года. На сегодняшний день гидрологические наблюдения проводятся на 367 гидропостах, которые ведут непрерывный мониторинг на 208 водотоках, 27 озерах и водохранилищах, расположенных по всей территории республики. Количество гидропостов за данный период изменялось, как в сторону уменьшения, так и увеличения, в связи с чем информация представлена по фактическим данным.

    Вся собранная информация доступна в виде справочной электронной базы и пользователь может получить объективную и точную информацию за период с 1995 по 2022 год. Этот свод данных предназначен для удовлетворения спроса потребителей и гидрологической информации. Электронная база дополняется и по мере необходимости изменяется форма представления для удобства пользователей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода Вода
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