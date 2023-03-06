Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Казгидромет назвал паводкоопасные регионы Казахстана

    6 Марта 2023, 17:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана составлен по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 марта 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По обработанным РГП «Казгидромет» снимкам ДЗЗ (дистанционное зондирование земли) спутников «NASA» по состоянию на 1 марта 2023 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 72%.

    Анализируя величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек дана предварительная оценка паводкоопасных регионов.

    Регионы с повышенными рисками:Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская области и область Жетісу.

    Со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области.

    С низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангыстауская области.

    Объёмы влагозапасов в Карагандинской (за исключением реки Нура), Улытауской, Акмолинской (за исключениемреки Жабай), Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областяхниже среднемноголетних значений на 13-44%.

    В Северо-Казахстанской и Костанайской областях выше среднемноголетнего значения на 37% и 74%.

    В настоящее время процесс снегонакопления продолжается.

    Показатели осеннего увлажнения почвы выше среднемноголетних значений в бассейнах рек Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Ниже среднемноголетних значений в бассейнах рек Карагандинской, Улытауск ой, Акмолинской и Актюбинской областей.

    Глубина промерзания почв ы выше прошлогодних показателей в среднем от 5 до 115 см в Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Ниже прошлогодних показателей в среднем от 6 до 35 см в Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

    В случае повышенного температурного фона и сильных дождей по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

    По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.

    Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды март 2023 года на большей части территории страны ожидается преимущественно теплым и осадочным.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана
    В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая