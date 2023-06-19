Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 19 июня зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по оксиду и диоксиду азота, озону и сероводороду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Превышения ПДК отмечены в районе поста №7 (левый берег), ул. Туркестан 2/1 по оксиду азота (9 случаев превышений до 2 ПДК) и диоксиду азота (42 случая превышений до 2 ПДК).

Кроме 7 поста, превышения ПДК наблюдаются на посту № 8 (мкр. Коктал) по озону (19 случаев) до уровня 1,1 ПДК и сероводороду (18 случаев) до уровня 1,3 ПДК.

«По синоптическим характеристикам ветер южный, юго-западный, порывы до 16 м/с, в конце дня прогнозируется дождь, к концу дня сильный дождь, гроза, град, шквал», - озвучили прогноз в РГП «Казгидромет».

Напомним, ранее сообщалось, что 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой. По прибытию огнеборцев установлено, что происходит горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездная в сторону Косшы.

В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС Астаны, 8 поливомоечных машин акимата и 10 единиц Астана Орманы.