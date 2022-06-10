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    Казфосфат вернул клиентам 2,8 млрд тенге после расследования антимонопольщиков

    10 Июня 2022, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антимонопольные департаменты по Алматы и Жамбылской области завершили расследование в отношении ТОО «Казфосфат», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

    Ранее сообщалось, в ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 тыс. тенге до почти 169 тыс. тенге. По сравнению с началом года увеличение цены составило 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге, это на 48,5% больше по соотношению к январю 2021 года.

    Материалы в отношении ТОО «Казфосфат» передали в алматинский департамент экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу РК для производства досудебного расследования. В случае возврата материалов антимонопольный орган возбудит дело об административном правонарушении с внесением предписания.

    Как сообщили в пресс-службе, ТОО «Казфосфат» снизило цену со 185 тыс. тенге до 173 тыс. тыс. тенге за тонну .

    «При этом компания начала возврат оплатившим клиентам между старой и новой ценой в виде дополнительного объема аммофоса. Итоговая сумма разницы, по данным предприятия, составила 2,8 млрд тенге», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Анеля Касымова

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