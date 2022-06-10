Казфосфат вернул клиентам 2,8 млрд тенге после расследования антимонопольщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антимонопольные департаменты по Алматы и Жамбылской области завершили расследование в отношении ТОО «Казфосфат», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Ранее сообщалось, в ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 тыс. тенге до почти 169 тыс. тенге. По сравнению с началом года увеличение цены составило 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге, это на 48,5% больше по соотношению к январю 2021 года.

Материалы в отношении ТОО «Казфосфат» передали в алматинский департамент экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу РК для производства досудебного расследования. В случае возврата материалов антимонопольный орган возбудит дело об административном правонарушении с внесением предписания.

Как сообщили в пресс-службе, ТОО «Казфосфат» снизило цену со 185 тыс. тенге до 173 тыс. тыс. тенге за тонну .

«При этом компания начала возврат оплатившим клиентам между старой и новой ценой в виде дополнительного объема аммофоса. Итоговая сумма разницы, по данным предприятия, составила 2,8 млрд тенге», - говорится в сообщении.