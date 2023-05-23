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    «Казфосфат» реализует значимые проекты: обеспечение жильем, благотворительность, благоустройство регионов

    23 Мая 2023, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С приходом нового руководства с августа 2021 года акционеры и менеджмент компании «Казфосфат» в буквальном смысле развернули масштабную работу по исполнению поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по вопросам реализации социальных проектов. Среди них: обеспечение жильем сотрудников предприятия, повышение заработной платы, благотворительные проекты и благоустройство регионов. Таким образом, за короткое время «Казфосфат» стал не только одним из важных промышленных предприятий страны, но и компанией, активно реализующей значимые социальные программы.

    К примеру, в 2022 году руководство компании вручило ключи от 72 квартир в г. Каратау работникам предприятия. Заветные квадратные метры в первую очередь получили многодетные семьи, ветераны, инвалиды труда, а также сотрудники ГПК «Чулактау». Все они до этого не имели собственного жилья. Вместе с жильем компанией был построен новый парк с детскими игровыми, спортивными площадками и воркаут-зоной. А чтобы дети сотрудников компании проводили свой досуг полезно, возле дома были построены поля для футбола и баскетбола. Некогда бесхозные и пустые площадки сейчас не узнать. После проведения освещения, высаженных саженцев деревьев и газонов во дворе стало уютно и по-особому атмосферно.


    И в этом году программа по обеспечению жильем сотрудников компании идет полным ходом. Так, после окончания строительства жилого комплекса «Үш Би» в городе Жанатасе среди работников, молодых специалистов и малоимущих семей будут распределены еще 226 квартир. На данный момент это рекордный показатель последних лет среди промышленных предприятий страны. В этом жилом комплексе будет функционировать свой спортивный зал, а для отдыха жителей будет проведена реновация аллеи с разновидными зелеными насаждениями.


    Такая планомерная работа, проводимая компанией «Казфосфат» в течение двух последних лет, станет колоссальной поддержкой для более трехсот семей, нуждающихся в жилье, и придаст большой импульс в развитии сел и городов региона.

    Кроме того, в сотрудничестве с АО «Отбасы Банк» компания рассматривает возможность реализации льготного кредитования для своих работников. На сегодняшний день заключено соглашение, которое содержит в себе детальную информацию по выдаче выгодных жилищных займов для работников компании.

    Еще одним приоритетным направлением компании является благоустройство улиц и мест отдыха регионов, где работают подразделения «Казфосфата». Например, в 2021 году компания полностью реконструировала набережную Ушбулак в городе Таразе. Была благоустроена территория вдоль берега, высажены деревья и газоны, установлены удобные скамейки для отдыха, а для детишек оборудована игровая площадка. Чтобы можно было насладиться водной прохладой, построен безопасный пирс на реку. Компания также полностью отремонтировала пешеходный мост, который долгие годы простаивал в нерабочем состоянии. А сейчас мост стал важной дорогой, которая не только сокращает путь жителям, но и является местной достопримечательностью. Любимым местом горожан стал и искусственно созданный прогулочный островок.


    А в селе Шайкорык Жамбылской области запланировано строительство нового парка отдыха для населения. Для того, чтобы в свободное время жители занимались спортом, будет установлено современное спортивное оборудование и размещен необходимый инвентарь. Для маленьких жителей - отдельные детские игровые площадки.

    Компания реализует свою деятельность не только в Жамбылской области, но и в других регионах, в которых расположены подразделения «Казфосфата».

    Так, в селе Кумкент Туркестанской области предприятие планирует финансирование проекта по освещению улиц. Такая мера позволит существенно повлиять на обеспечение безопасности на улицах села.

    Компания уделяет особое внимание поддержке общественных организаций, которые в свою очередь помогают людям с особыми потребностями, ветеранам и детским домам.

    Отметим, что в 2022 году компанией «Казфосфат» только в Жамбылской области на благотворительность было выделено около 1,2 млрд тг. И такая активная благотворительная деятельность будет продолжена.

    В компании «Казфосфат» уверены, что все перечисленные меры, направленные на социальную поддержку работников предприятия и населения, окажут положительное влияние на развитие регионов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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