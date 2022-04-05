Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    «Казфосфат» реализовал аммофос по монопольно высокой цене: проводится расследование

    5 Апреля 2022, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На основании жалобы от сельхозпроизводителей и акимата Жамбылской области на повышение цен на аммофос Агентством по защите и развитию конкуренции проводится антимонопольное расследование в отношении ТОО «Казфосфат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

    Как заявили в ведомстве, анализ состояния конкуренции на рынке первичной реализации аммофоса показал, что ТОО «Казфосфат» занимает доминирующее положение.

    «В ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 000 тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года, рост составил 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге. По соотношению к январю 2021 года рост цены составил 48,5%.

    Вместе с тем, изменение расходов, необходимых для производства и реализации товара, несоразмерны изменению цены реализации товара.

    В рамках расследования установлено, что ТОО «Казфосфат», злоупотребляя доминирующим положением, реализовывало аммофос по монопольно высокой цене, что, в свою очередь, влияет на цену конечной продукции, а также на покупательскую способность в целом», - говорится в сообщении АЗРК.

    В настоящее время, на основании статьи 224 Предпринимательского кодекса, проект заключения по результатам расследования направлен ТОО «Казфосфат». Вопрос о юридической ответственности подлежит разрешению после подведения итогов расследования, добавили в АЗРК.

    Фото:pbs.twimg.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Другие государственные органы Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    Консервированные и переработанные овощи подорожали сразу на 25% за год
    Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей