Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    «Казфосфат» к 30-летию Независимости сдал ряд социальных объектов в Жамбылской области

    14 Декабря 2021, 12:12

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – К 30-летию Независимости в г. Каратау Жамбылской области в эксплуатацию сдали 72-х квартирный жилой дом, капитально отремонтированный на средства ТОО «Казфосфат» в рамках социальной ответственности компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

    Генеральный директор ТОО «Казфосфат» Нурхан Нурланов вручил ключи от квартир работникам предприятия, среди которых многодетные семьи, ветераны и инвалиды труда.

    «Этот жилой дом в городе Каратау – один из многих социальных проектов компании «Казфосфат». Многодетные семьи, ветераны труда, получившие сегодня ключи от долгожданных квартир, та категория наших сотрудников, которым мы всегда уделяем особое внимание. И такая социальная поддержка наших работников будет продолжена и в будущем. Это касается и повышения заработной платы, адресной социальной помощи, и строительства нового социального жилья, и улучшения условий работы сотрудников компании», - подчеркнул Нурхан Нурланов.

    В пятиэтажном доме для работников компании двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, полностью готовые к проживанию. Квартиры сданы в чистовой отделке, а сам дом оборудован в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности.

    На первых этажах дома выделены помещения для коммерческой деятельности, а также для центра общественного питания.

    В «Казфосфате» уверены, что открытие небольших магазинов, салонов красоты и общественных пунктов питания на первых этажах дома позволит создать дополнительные рабочие места, и в целом станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса в моногороде.

    Рядом с жилым домом и открытый ТОО «Казфосфат» ранее ко Дню Первого Президента уличный комплекс, в котором современные детская и спортивная площадки, а также места для прогулок и отдыха горожан.

    Среди новосёлов – электрослесарь горно-перерабатывающего комплекса Балхаш Балбеков. Рабочий проработал на предприятии 21 год. За это время у него родилось пятеро детей. И сегодня семья въехала в новую благоустроенную квартиру.

    «Для меня, моей семьи свое жильё – это один из наболевших вопросов. И сегодня я очень счастлив получить ключи от новой квартиры. Сегодня немногие предприятия так заботятся о своих работниках. И для моей семьи такая оценка моего труда – это большая поддержка», - сказал Балхаш Балбеков, поблагодарив руководство «Казфосфата».

    Среди получивших ключи от квартиры и семья водителя предприятия Сейита Таубалдиева. Его стаж работы на предприятии порядка 20 лет, к тому же мужчина один воспитывает трёх дочерей.

    К 30-летию Независимости «Казфосфат» сделал подарок и для жителей Тараза. На свои средства предприятие благоустроило набережную «Ушбулак» в областном центре.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Жамбылская область Жилье Общество 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    4 Заморозки прогнозируют в СКО
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии