Казатомпром продает 40% пакета акций АО «Каустик»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовая цена, запрашиваемая за 40% пакета акций, 3 млрд 832 млн 701 тыс тенге.
Конкурсная документация и извещение к открытому двухэтапному конкурсу размещены на интернет-ресурсе АО «НАК «Казатомпром» (www.kazatomprom.kz). Конкурс пройдет в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО «Самрук-Қазына» и организациями, более 50% голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» и конкурсной документацией, утвержденной решением Правления АО «НАК «Казатомпром».
Прием заявок на открытый двухэтапный конкурс завершится 22 августа 2018 года в 15.00 часов по времени Астаны.
АО «Каустик» - это современное химическое производство, соответствующее высочайшим казахстанским и международным стандартам качества. Предприятие выпускает каустическую соду (30 тыс т/г), жидкий хлор (26 тыс т/г), соляную кислоту (45 тыс т/г), а также технический гипохлорит натрия (6,6 тыс т/г). Продукция завода применяется во многих отраслях экономики: нефтяной, химической, медицинской, пищевой промышленности, цветной и черной металлургии и других.
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