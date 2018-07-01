Казатомпром продает 40% пакета акций АО «Каустик»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовая цена, запрашиваемая за 40% пакета акций, 3 млрд 832 млн 701 тыс тенге.

Конкурсная документация и извещение к открытому двухэтапному конкурсу размещены на интернет-ресурсе АО «НАК «Казатомпром» (www.kazatomprom.kz). Конкурс пройдет в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО «Самрук-Қазына» и организациями, более 50% голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» и конкурсной документацией, утвержденной решением Правления АО «НАК «Казатомпром».



Прием заявок на открытый двухэтапный конкурс завершится 22 августа 2018 года в 15.00 часов по времени Астаны.

АО «Каустик» - это современное химическое производство, соответствующее высочайшим казахстанским и международным стандартам качества. Предприятие выпускает каустическую соду (30 тыс т/г), жидкий хлор (26 тыс т/г), соляную кислоту (45 тыс т/г), а также технический гипохлорит натрия (6,6 тыс т/г). Продукция завода применяется во многих отраслях экономики: нефтяной, химической, медицинской, пищевой промышленности, цветной и черной металлургии и других.